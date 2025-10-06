Ziua de 5 octombrie va rămâne una de neuitat pentru micii artiști din Ansamblul „Ronișoara” din Rona de Jos. La prima lor participare într-un concurs național, copiii coordonați de instructorul Cătălin Popan au reușit o performanță remarcabilă: au impresionat publicul și juriul deopotrivă și au adus acasă Trofeul Secțiunii Dansuri Populare în cadrul Festivalului Național-Concurs „Tradiții Lăpușene”, desfășurat la Căminul Cultural din Lăpuș.

Atmosfera a fost una plină de emoție, mândrie și bucurie. Publicul i-a răsplătit pe micii dansatori cu aplauze îndelungate, iar fiecare pas de dans a spus povestea satului maramureșean – o poveste de suflet, de rădăcini și de iubire pentru folclor.

„Este o bucurie imensă să vedem că munca, pasiunea și dăruirea copiilor sunt răsplătite. Pentru noi, acest trofeu nu înseamnă doar un premiu, ci o confirmare că tradițiile noastre trăiesc prin acești tineri minunați. Le mulțumesc părinților pentru încredere și copiilor pentru entuziasmul cu care duc mai departe sufletul românesc”, a declarat Cătălin Popan, instructorul Ansamblului „Ronișoara”.

Evenimentul a fost organizat de Primăria Lăpuș, în parteneriat cu Școala de Muzică Populară Story Music București, sub coordonarea directorului de festival Camelia Suciu.

Felicitări copiilor din Rona de Jos pentru performanța deosebită și pentru modul în care duc mai departe frumusețea dansului și tradițiilor maramureșene!