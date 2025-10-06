Polițiștii maramureșeni iau măsuri ferme și imediate ori de câte ori iau cunoștință de săvârșirea unor fapte care contravin normelor legale, astfel că, în urmă cu câteva ore, față de un tânăr de 21 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, a fost dispusă arestarea sa preventivă.

În seara de sâmbătă,4 octombrie, în jurul orei 22.30, polițiștii din Târgu Lăpuș, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe strada Tineretului din localitate.

Conducătorul auto nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, motiv pentru care aceștia au pornit în urmărirea vehiculului, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase. Pe parcursul urmăririi, în repetate rânduri, conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare a vehiculului și a ieșit în afara părții carosabile provocând avarierea vehiculului, iar ulterior, în zona unei intersecții, a avut loc oprirea acestuia.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că la volan se afla un tânăr de 21 de ani, care avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce. Totodată, testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge, rezultatul indicând o îmbibație alcoolică de 2,33 g/l alcool pur în sânge.

Ca urmare a cercetărilor efectuate în cauză și a probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, față de tânărul de 21 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul zilei de 5 octombrie tânărul a fost prezentat instanței de judecată, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului pentru documentarea întregii activități infracționale.

Notă: Facem precizarea că, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.