Cu ocazia hramului bisericii ,,Acoperământul Maicii Domnului”, duminică, 5 octombrie, Preasfinția Sa Vasile Bizău a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească în parohia Livada, împreună cu părintele Cornel Șimon, protopop al Protopopiatului Ciscarpatin de Satu Mare, părintele Gheorghe Kudla de Livada, pr. Pallai Bela, pr. Istvan Miklos Simon, pr. Nagy-Oláh Csongor, pr. Zelicskovics Jozsef și pr. Iosif Harangazo.

În Anul Sfânt Jubiliar, pe care-l trăim, facem un drum împreună cu întreaga Biserică, un drum de „reînnoire a credinței noastre în Isus, o reînnoire a credinței care să însemne, de fapt, o încredere mai mare în lucrarea lui Dumnezeu și în dorința noastră de a contribui la Împărăția lui Dumnezeu acolo unde suntem, acolo unde trăim, să ne facem și noi semne ale Împărăției lui Dumnezeu”.





A spera însemnă a nu ne opri la realitate, ci a ne desprinde de ea, a ne ridica privirea înspre Dumnezeu, cum vedem în cuvântul Evangheliei, în care Isus este uimit de marea credință a femeii canaanence.

O celebrare frumoasă, cu biserica plină de credincioși a fost hramul parohiei Livada, fapt pentru care părintele Gheorghe Kudla a mulțumit pentru prezență și pentru cuvântul de învățătură al Preasfințitului Părinte Vasile, dar și colegilor preoți și tuturor credincioșilor care s-au rugat împreună.