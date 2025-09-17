Secția de hepatologie din cadrul Institutului de Boli Infecțioase “ Lazzaro Spallanzani” din Roma, cu care avem încheiat un protocol de colaborare, propune un proiect de screening pentru hepatitele virale (VHB si VHC) adresat pacienților internați la Spitalul Municipal Sighetu Marmației si a populației adulte (vârsta > 18 ani), care se va desfășura în zilele de 19, 20 si 21 septembrie 2025 (screeningul destinat populației adulte va avea loc în zilele de 20 si 21 septembrie 2025).

Cu aceasta ocazie va fi oferită posibilitatea efectuării testului rapid pentru HBsAg si HCV-Ab prin prelevare de sânge capilar celor care doresc voluntar să participe la proiectul de screening. Persoanele cu rezultat pozitiv vor beneficia de o ecografie abdominală gratuită.

Testarea și ecografiile se vor realiza la Spitalul Municipal Sighetu Marmației la demisolul Ambulatoriului, structura – Spitalizare de zi.

Pentru programări puteți apela numerele de telefon: 0262 311541, 0262 311543, 0262 312415, interior 131, în intervalul orar 14-16.