Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile miercuri, 17 septembrie, până la ora 17.00, în Curtuiușul Mic, pentu lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Pentru lucrări de reparații la rețeaua de distribuție a apei potabile, până la ora 14.00, nu vor avea apă la robinete cei ce locuiesc pe str. Valea Oșenilor.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.