Marți, 16 septembrie, polițiștii din Tăuții Măgherăuș au organizat o altă acțiune, de tip Blocada, cu sprijinul polițiștilor orașului Seini, ai Serviciului Rutier și ai Serviciului Criminalistic.

Activitățile de verificare au avut loc pe DN1C, în localitatea Ilba, în intervalul orar 11.00 – 13.00. astfel, au fost oprite pentru control 32 de autovehicule, conducătorilor auto fiindu-le solicitate documentele personale și ale vehiculelor.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 7.000 de lei. O altă sancțiune, de 2.000 de lei, a fost aplicată în cazul unui conducător auto care circula fără a avea întocmită asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule, situație în care polițiștii au dispus și măsura complementară a reținerii certificatului de înmatriculare și ridicarea setului de plăcuțe cu numărul de înmatriculare.

În cadrul aceleiași acțiuni, polițiștii au depistat un autoturism care figura în bazele de date cu măsura sechestrului, fiind luate măsuri legale.

