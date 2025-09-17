Marți, 16 septembrie, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au desfășurat o acțiune privind prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, în special a celor cauzate de viteza excesivă.

Astfel, în intervalul orar 16.00 – 20.00, polițiștii au acționat cu aparatura radar din dotare pe anumite tronsoane de drum de pe raza municipiului.

Ca urmare a activităților desfășurate, polițiștii au depistat nouă conducători auto care au depășit limita legală de viteză și patru conducători auto care nu au respectat semnificația culorii semaforului electric.

Întrucât fiecare dintre aceste abateri pot conduce la producerea unor incidente pe drumurile publice, polițiștii au luat măsura legală în cazul fiecărui conducător auto depistat, iar valoarea amenzilor a fost de aproximativ 20.000 de lei. Ca măsură complementară, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere în cazul celor 13 conducători auto.

Este important ca fiecare șofer să înțeleagă necesitatea respectării regulilor de circulație pe drumurile publice. Fiecare misiune de acest gen contribuie la eliminarea din trafic a persoanelor care pot contribui la producerea unor incidente!