Joi, 11 iunie, de la ora 19.00, publicul băimărean este invitat la spectacolul FAMILIA POP, o creație colectivă, după un text de Mihai Nae.

O comedie cu buclucuri. Un ciubăr – simbol al comunității locale. O casă situată peste drum de cimitir. Vecinătate care infestează imaginația Familiei Pop cu strigoi. La poarta Occidentului nu ești primit cu brațele deschise. Însă acasă poți gusta plăcerile vieții la țară în compania ecosistemului Familiei Pop.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii: Rodica Pașca, Mircea Gligor, Claudiu Pintican, Wanda Tamas, Dan Cordea, Aurora Prodan, Diana Podăreanu, Claudia Revan, Larisa Miskolczi, Adriana Covaci, Andrei Han și Loredana Maghear.

Spectacolul se joacă la Sala Mare și durează 90 de minute.

Preț bilete:

Categoria I: 30 lei întreg / 15 lei redus

Categoria. II: 25 lei întreg / 15 lei redus

Vineri, 12 iunie, de la ora 19.00, Teatrul Municipal Baia Mare invită publicul la publicul băimărean este invitat la cea mai recentă premieră, spectacolul TIGRU de Gianina Cărbunariu. Scenografia spectacolului este semnată de Mihai Vălu. Coordonarea muzicală și compozițiile originale sunt semnate de către Călin Ionce.

Un tigru evadează de la ZOO — și, dintr-odată, nu mai e clar cine e cu adevărat în pericol: oamenii sau propria lor imaginație. Mărturiile curg în valuri, fiecare mai spectaculoasă decât cealaltă, conturând o realitate fragmentată în care frica și fascinația se amestecă periculos.

Tigrul pare să fie peste tot. Străzi goale devin capcane, umbrele capătă colți, iar mintea începe să fabuleze fără oprire. Panica se insinuează tăcut și transformă cotidianul într-un teritoriu nesigur.

În culise, povestea tigrului Mișu capătă proporții aproape mitice. În timp ce „comunitatea” animalelor pare să-i comenteze evadarea și misterioasa dispariție, oamenii rămân prinși între realitate și proiecțiile lor. Iar întrebarea care persistă, mai neliniștitoare decât evadarea însăși, este simplă: cine înțelege mai bine frica și empatia — omul sau animalul?

Cu: Eduard Bîndiu, Andrei Han, Cătălin Mocan, Denisa Blag, Alexandra Vanci, Wanda Tamas, Diana Podăreanu.

Spectacolul se joacă la Sala Studio și durează 90 de minute. Preț bilet : 30 lei (întreg), 15 lei (redus)

Vârstă recomandată : 14+

Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17.30, are loc deschiderea celei de-a 32-a ediții a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului ATELIER, care are loc în perioada 13 – 19 iunie.

Selecția oficială este dedicată DRAMATURGIILOR SONORE, iar programul festivalului cuprinde și lansări de carte și reviste de teatru, expoziții, happening-uri, conferințe, concerte și un colocviu dedicat sound designului contemporan, cu artiști, compozitori și sound designeri din scena națională.

Organizatori, finanțatori și parteneri: Teatrul Municipal Baia Mare, Primăria Municipiului Baia Mare, Asociația Culturală Atelier `92, Colonia Pictorilor Baia Mare, Fabrica Nouă, Brutăria Baia Sprie, MEDIKA H&S Impex

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Preț bilet: 35 lei (întreg) / 20 lei (redus pentru elevi, studenți și pensionari) – pentru spectacolele invitate

Preț bilet: 30 lei (întreg) / 15 lei (redus pentru elevi, studenți și pensionari) – pentru spectacolele TMBM

Nu se fac rezervări pentru spectacolele programate în festival!

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Biletele se pot achiziționa de pe www.myticket.ro, www.entertix.ro sau de la casieria Teatrului (cash sau card), conform programului:

luni și marți: ÎNCHIS, sunt disponibile doar rezervări telefonice, între orele 11.00 – 16.00

miercuri și joi: 12.00 – 14.00

vineri, sâmbătă și duminică: 17.30 – 19.30 și cu o oră înainte de începerea spectacolelor.

Informații și rezervări: tel. 0736216437 (Dramă și Revistă) și 0730270926 (secția Păpuși), conform programului: Luni – Vineri: 11.00 – 16.00, Sâmbăta: 12.00 – 13.00.