Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au desfășurat, duminică, 8 iunie, o acțiune de tip „Blocada” în localitățile aflate în raza de competență, având ca obiectiv prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță publică.

Activitatea s-a derulat în intervalul orar 14:00 – 16:00, în sistem integrat, cu sprijinul specialiștilor Serviciului Criminalistic – Grupa Canină și al jandarmilor.

În cadrul controalelor efectuate, polițiștii au oprit și verificat 32 de autoturisme. Pentru abateri de la prevederile Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, au fost aplicate nouă sancțiuni contravenționale.

Totodată, oamenii legii au dispus reținerea certificatelor de înmatriculare în cazul a trei autoturisme, până la remedierea deficiențelor constatate. De asemenea, a fost retras un set de plăcuțe cu număr de înmatriculare.

Reprezentanții poliției precizează că astfel de acțiuni au rolul de a preveni situațiile de risc și de a menține un climat de ordine și siguranță publică, reamintind participanților la trafic importanța respectării normelor rutiere și a adoptării unui comportament responsabil.