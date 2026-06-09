În Duminica Tuturor Sfinților, la data de 7 iunie 2026, Iustin Hodea, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă din Tăuții de Sus, Protopopiatul Ortodox Baia Mare, în prezența unui număr mare de credincioși și invitați.

Cu acest prilej, ierarhul a sfințit Icoana Maicii Domnului, pictată în Sfântul Munte Athos și așezată în axionița bisericii. Totodată, la finalul Sfintei Liturghii, a fost binecuvântat Așezământul parohial multifuncțional „Sfântul Ilie Tesviteanul”, o investiție importantă pentru viața comunității locale.

În cadrul momentului festiv, părintele paroh Adrian Mihali, consilier al Sectorului Administrativ al Episcopiei, a fost distins cu Ordinul Omagial „Justinian Arhiepiscopul”, în semn de apreciere pentru activitatea sa pastorală și administrativă.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Iustin a acordat mai multe distincții persoanelor și instituțiilor care au sprijinit dezvoltarea vieții parohiale. Printre cei distinși s-a numărat și cunoscutul meșter popular maramureșean Sabin Bumb, care a primit Ordinul Omagial „Preot Nicolae Gherman”, alături de Octavian Pop. Consiliul Parohial a fost recompensat cu Medalia „Preot Nicolae Gherman”, pentru implicarea și susținerea proiectelor desfășurate în cadrul parohiei.

Distincția acordată lui Sabin Bumb reprezintă o recunoaștere a contribuției sale la păstrarea și promovarea valorilor tradiționale maramureșene, precum și a sprijinului oferit comunității și Bisericii.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, contribuind la solemnitatea și frumusețea slujbei arhierești.