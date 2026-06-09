Polițiștii din Baia Mare efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care un biciclist în vârstă de 73 de ani și-a pierdut viața, în dimineața zilei de 9 iunie.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, incidentul s-a produs în jurul orei 06:00, pe strada Industriei din municipiu. Oamenii legii au fost solicitați să intervină pentru soluționarea unui accident rutier.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că bărbatul se deplasa cu bicicleta dinspre strada Minerilor către strada Vasile Lucaciu. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe trotuar.

La locul incidentului au intervenit echipaje SMURD, însă personalul medical a constatat decesul biciclistului.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga spitalului pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza decesului.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal deschis pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de producerea evenimentului.