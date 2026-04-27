Miercuri, 29 aprilie, și duminică, 3 mai, de la ora 19.00, Teatrul Municipal Baia Mare invită publicul la cea mai recentă premieră, GROAPA DIN TAVAN de Matei Vișniec, regia Andrei Han. Scenografia spectacolului îi aparține lui Mihai Vălu, coregrafia este semnată de George Pop.

Din distribuție fac parte actorii: Alex Macavei, Cătălin Mocan, Mircea Gligor, Marcel Mache Mîrza, Larisa Miskolczi și corpul de balet format din Mădălina Pop, Brianna Waltner, Alina Coteț, Loredana Maghear, George Pop.

Pornind de la textul de o extremă actualitate, scris de Matei Vișniec în vreme de război, spectacolul GROAPA DIN TAVAN ne transformă în martorii unor întâmplări incredibile, trăite la o maximă intensitate de cei doi soldați ascunși într-un subsol, unde încearcă să învețe împreună arta ingrată a supraviețuirii.

Cu un dialog care alternează între umor neașteptat și sinceritate crudă, spectacolul transformă tensiunea în emoție pură și pune întrebări care nu te lasă să pleci indiferent.

Spectacolul se joacă la Sala Mare, cu publicul pe scenă și durează 75 de minute. Preț bilet: 30 lei (întreg) / 15 lei (redus).

Joi, 30 aprilie, de la ora 19.00, are loc reprezentația spectacolului de improvizație ImproJoker, regia Mihaela Sîrbu.

Îți place să fii surprins? „ImproJoker” îți satisface setea de curiozitate și nevoia de joacă. Iar prezența ta în sală e un atu pentru spectacol. Poți fi deținătorul unor sugestii care, odată lansate, să genereze povești surprinzătoare, în cascadă. „ImproJoker” îți face nostim cu ochiul, invitându-te într-o lume care ia naștere sub ochii tăi, într-o fracțiune de secundă.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii: Denisa Blag, Alexandra Sabrina Vanci, Eduard Bîndiu, Andrei Dinu, Alex Macavei și Călin Ionce.

Spectacolul se joacă la Sala Studio și durează 75 de minute. Preț bilet: 30 lei (întreg) / 15 lei (redus) și este recomandat persoanelor peste 12 ani!

Sâmbătă, 2 mai, de la orele 10.00 și 11.30, la Teatrul de Păpuși, cei mici sunt invitați la spectacolul Isprăvile lui Păcală, dramatizare după Petre Dulfu, regia Cornel Mititelu, scenografia Carmencita Brojboiu.

Însoțit de cățelușul Azorică, Păcală are parte de multe peripeții. În ajutorul lui vine un fluier năzdrăvan, vrăjit, care face minuni. Devenit argat la curtea unui boier cam zgârcit, cu o nevastă și o soacră aprige, Păcală întâmpină greutăți pe care reușește să le depășească cu ritmurile fluierului magic. Și peste toate încercările, el își păstrează simțul umorului cu dezarmanta replică: „Te-ai supărat?”.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii: Tudor Ostafie, Vlad Crișan, Liliana Voș, Ruxandra Lăzărescu, Irina Oțoiu, Carmen Bulancea

Spectacolul se joacă la Teatrul de Păpuși și durează 60 de minute. Prețul unui bilet este 12 lei.

Biletele se pot achiziționa de pe www.myticket.ro, www.entertix.ro sau de la casieria Teatrului (cash sau card), conform programului:

– luni și marți: ÎNCHIS, sunt disponibile doar rezervări telefonice, între orele 11.00 – 16.00

– miercuri și joi: 12.00 – 14.00

– vineri, sâmbătă și duminică: 17.30 – 19.30 și cu o oră înainte de începerea spectacolelor.

Informații și rezervări: tel. 0736216437 (Dramă și Revistă) și 0730270926 (secția Păpuși), conform programului: Luni – Vineri: 11.00 – 16.00, Sâmbăta: 12.00 – 13.00.