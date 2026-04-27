Lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă: lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale.

Consecințele sunt uriașe. Implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10.000 de miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale: lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța.

Situația din România reflectă aceeași tensiune. Deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie: 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ patru din zece angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori.

Paradoxul continuă și în percepția pieței muncii. Peste jumătate dintre respondenți consideră că este un moment bun pentru a-și găsi un job, însă acest optimism nu se traduce automat într-o stare de bine la locul de muncă actual. La nivel european, aproape jumătate dintre angajați declară că se confruntă cu dificultăți, iar 39% spun că sunt stresați în fiecare zi.

Raportul, bazat pe interviuri realizate cu aproximativ 141.000 de angajați din întreaga lume, evidențiază o problemă care depășește granițele naționale: angajații sunt prezenți, dar nu conectați. Iar această deconectare afectează nu doar performanța companiilor, ci și echilibrul social.

În lipsa unor schimbări reale, de la leadership la cultura organizațională, această „criză a implicării” riscă să devină una dintre cele mai costisitoare probleme ale economiei globale.

Autor: Călin Căciuleanu

Sursa: Gallup