În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa, doi tineri, de 23 și 24 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu și furt, au fost identificați, în scurt timp de la sesizare.

În fapt, la data de 25 aprilie a.c., în jurul orei 19.40, polițiștii au fost sesizați despre faptul că persoane neunoscute ar fi pătruns, fără drept, în locuința unei femei din Borșa și ar fi sustras cinci telefoane mobile, o cască de motocicletă și o sumă de bani.

De îndată, polițiștii au constituit echipă complexă de cercetare, în vederea identificării persoanelor bănuite de comiterea faptei, recuperării prejudiciului cauzat și dispunerii măsurilor legale, în consecință.

Activitățile efectuate cu celeritate de polițiști în cadrul dosarului penal au condus la identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptei, în timp ce prejudiciul a fost recuperat parțial și restituit persoanei vătămate.

Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a celor doi tineri, precum și pentru recuperarea înregului prejudiciu.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.