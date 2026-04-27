Montero.vet își extinde echipa și caută un Medic Veterinar pentru activitate în cadrul depozitului logistic. Rolul este potrivit pentru un profesionist organizat, cu atenție la detalii, interesat de zona operațională și de controlul calității produselor veterinare.
Responsabilități principale
Verificarea și validarea produselor veterinare (medicamente, suplimente, pet food)
Asigurarea respectării condițiilor de depozitare conform legislației
Monitorizarea termenelor de valabilitate și a trasabilității produselor
Colaborare cu echipa de achiziții și vânzări pentru gestionarea stocurilor
Suport în procesele de recepție marfă și control calitate
Implicare în audituri interne și conformitate (ANSVSA, GDP)
Profil candidat
Studii finalizate în Medicină Veterinară
Experiența anterioară reprezintă avantaj (clinic sau distribuție)
Atenție la detalii, organizare și responsabilitate
Abilități bune de comunicare și lucru în echipă
Ce oferim
Loc de muncǎ în Baia Mare
Mediu profesionist într-o companie în creștere accelerată
Expunere la un portofoliu larg de produse veterinare și branduri internaționale
Stabilitate și oportunități reale de dezvoltare în cadrul grupului
Pachet salarial competitiv + beneficii
Despre Montero.vet
Montero.vet este o companie de distribuție veterinară, activă în România și Ungaria. Compania colaborează cu producători internaționali și dezvoltă propriile branduri, având ca obiectiv să devină un jucător de top în regiune prin achiziții noi în perioada urmǎtoare.
Este nevoie de a transmite așteptările salariale- pentru care ar fi determinați să facă parte din echipa noastră.
CV-urile sunt așteptate la adresa de mail: office@montero.vet
Termen limită de aplicare: 15.05.2026
Numai candidații selectați vor fi contactați pentru interviuri.
