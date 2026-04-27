Montero.vet își extinde echipa și caută un Medic Veterinar pentru activitate în cadrul depozitului logistic. Rolul este potrivit pentru un profesionist organizat, cu atenție la detalii, interesat de zona operațională și de controlul calității produselor veterinare.

Responsabilități principale

Verificarea și validarea produselor veterinare (medicamente, suplimente, pet food)

Asigurarea respectării condițiilor de depozitare conform legislației

Monitorizarea termenelor de valabilitate și a trasabilității produselor

Colaborare cu echipa de achiziții și vânzări pentru gestionarea stocurilor

Suport în procesele de recepție marfă și control calitate

Implicare în audituri interne și conformitate (ANSVSA, GDP)

Profil candidat

Studii finalizate în Medicină Veterinară

Experiența anterioară reprezintă avantaj (clinic sau distribuție)

Atenție la detalii, organizare și responsabilitate

Abilități bune de comunicare și lucru în echipă

Ce oferim

Loc de muncǎ în Baia Mare

Mediu profesionist într-o companie în creștere accelerată

Expunere la un portofoliu larg de produse veterinare și branduri internaționale

Stabilitate și oportunități reale de dezvoltare în cadrul grupului

Pachet salarial competitiv + beneficii

Despre Montero.vet

Montero.vet este o companie de distribuție veterinară, activă în România și Ungaria. Compania colaborează cu producători internaționali și dezvoltă propriile branduri, având ca obiectiv să devină un jucător de top în regiune prin achiziții noi în perioada urmǎtoare.

Este nevoie de a transmite așteptările salariale- pentru care ar fi determinați să facă parte din echipa noastră.

CV-urile sunt așteptate la adresa de mail: office@montero.vet

Termen limită de aplicare: 15.05.2026

Numai candidații selectați vor fi contactați pentru interviuri.

