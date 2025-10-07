Credincioșii Parohiei ortodoxe „Nașterea Maicii Domnului” din Cărbunari sunt informați despre programul de LUMINAȚIE din acest an.
SÂMBĂTĂ 25.10.2025
Ora 15:00 Cimitirul de „după sat”
Ora 16:00 Cimitirul de la „Arie”
DUMINICĂ 26.10.2025
Ora 15:00 Cimitirul de la „Vârful drumului”
Ora 16:00 Cimitirul de pe „Moine”
SÂMBĂTĂ 01.11.2025
Ora 15:00 Cimitirul din „Trifeni”
Ora 16:00 Cimitirul de la Biserica.
Bunul Dumnezeu să-i odihnească pe toți cei adormiți! – spune pr. Valeriu Latiș.
