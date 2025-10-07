Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Pintea Viteazul” Maramureș anunță începerea perioadei de înscriere la școlile de subofițeri de jandarmi de la Fălticeni și Drăgășani, sesiunea octombrie-decembrie 2025.

Pentru școlarizarea viitorilor subofițeri jandarmi sunt disponibile 700 de locuri, dintre care 350 de locuri la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” – Fălticeni și 350 de locuri la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgăşani.

Candidații se pot înscrie prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul M.A.I”- https://hub.mai.gov.ro/, secţiunea „Învățământ”, până la data de 17 octombrie 2025, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, urmând ca dosarul de recrutare să fie transmis prin intermediul aceleiași platforme până la data de 03 noiembrie 2025.

Primul pas pentru înscriere este crearea unui cont în ,,Hub-ul de servicii la nivelul MAI” care se validează conform instrucțiunilor prezentate pe portal. Completarea datelor de înscriere la concurs, precum şi încărcarea documentelor solicitate se realizează la secțiunea ,,Învățământ” din Hub-ul de servicii. Dimensiunea fiecărui document transmis nu trebuie să depăşească limita de 2 MB.

Numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs, atribuit prin intermediul platformei ,,Hub de servicii la nivelul MAI”, devine și cod unic de identificare a candidatului pe întreaga procedură de concurs.

Toate informațiile referitoare la tematica și bibliografia de concurs, probele de evaluare și examinările medicale sunt publicate pe platforma ,,Hub de servicii la nivelul M.A.I”. – https://hub.mai.gov.ro/, secţiunea „Învăţământ”.

De asemenea, rezultatele finale ale admiterii se vor publica pe site-ul oficial al unității de învatamant pentru care au optat candidații, precum și în portalul de servicii electronice al MAI, până la data de 24 decembrie 2025.

Pentru orice alte informații referitoare la admitere, puteți suna la Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Pintea Viteazul” Maramureș, telefon 0262/277779, interior 24557 sau 24535 sau să accesați site-ul Jandarmeriei Maramureș: https://www.jandarmeriamaramures.ro/.