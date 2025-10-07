În cursul zilei de luni, 6 octombrie, a plouat pe arii extinse, iar în zona montană înaltă a nins.

Pe DN18, în Pasul Prislop, nu s-a intervenit cu utilaje și material antiderapant. S-au efectuat doar patrulări.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer, -1 grad Celsius, și în Pasul Prislop, 0 grade Celsius.

Carosabilul sectoarelor de drumuri publice din județ este curat și umed. În zona înaltă de munte se semnalează ceață.

Azi vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Izolat va ploua slab, trecător pe crestele montane vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele minime între 5 și 8 grade. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață.