În această seară, 6 octombrie, în jurul orei 19:00, polițiștii din Sighetu Marmației au fost solicitați să intervină pe strada Titu Maiorescu, în urma unui apel la 112 care semnala un conflict între două persoane.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, în urma unui conflict spontan, un bărbat ar fi provocat distrugeri unui autoturism, după care i-ar fi produs leziuni corporale unui vecin. În altercație ar fi intervenit și alte trei persoane.

La fața locului au fost direcționați polițiști de frontieră și jandarmi, iar pentru menținerea ordinii publice au intervenit și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Două persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Starea conflictuală a fost ulterior aplanată, iar persoanele implicate și mai mulți martori au fost conduși la sediul poliției pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.

Poliția continuă verificările pentru clarificarea situației și dispunerea măsurilor legale ce se impun.