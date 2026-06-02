Polițiștii maramureșeni intervin prompt atunci când siguranța pe drumurile publice din județ este pusă în pericol de participanții la trafic care nu adoptă un comportament responsabil.

În 31 mai a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au oprit pe D.J.108 E, în localitatea Chelința, un autoturism.

Polițiștii au legitimat conducătorul auto stabilind că este vorba de un bărbat de 63 de ani.

În urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că, bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Luni, 1 iunie, în jurul orei 00:50, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii orașului Vișeu de Sus au oprit pe D.N.18, în localitatea Moisei, un autoturism.

La volanul acestuia a fost identificat un bărbat de 67 de ani din localitatea Vișeu de Jos.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Tot luni, în jurul orei 02.10, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, în timp ce efectuau serviciul de patrulare, au oprit pe raza localității Fărcașa un autoturism.

La volanul acestuia a fost identificat un tânăr de 25 de ani.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,55 mg /l alcool pur în aerul expirat. În cauză, tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În toate cazurile, supraveghere a procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.