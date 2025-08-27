La data de 26 august a.c., în jurul orei 18.10, polițiștii au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe raza municipiului Baia Mare.

După primele verificări, s-a stabilit faptul că un conducător auto în vârstă de 54 de ani nu s-ar fi asigurat la efectuarea unui viraj și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un tânăr de 31 de ai.

Polițiștii au efectuat verificări în bazele de date, constatând faptul că bărbatul de 54 de ani figurează cu dreptul de a conduce suspendat. De asemenea, acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest în vederea stabilirii concentrației de alcool în aerul expirat și ulterior prelevarea de mostre biologice în vederea determinării alcoolemiei.

În urma cercetărilor şi a probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, poliţiştii au dispus reţinerea bărbatului pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.

Astăzi, cel în cauză va fi prezentat magistraţilor în vederea luării unei măsuri preventive.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.