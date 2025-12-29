Activităţile specifice de cercetare şi documentare a împrejurărilor producerii unui accident de circulaţie, efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Baia Mare, au condus la dispunerea măsurii reţinerii pentru 24 de ore a unui sălăjean.

Bărbatul, de 48 de ani, este cercetat de poliţişti după ce la data de 27 decembrie a.c. a fost implicat în producerea unui accident de circulaţie soldat cu pagube materiale. Verificările poliţiştilor au relevat că în timp ce conducea un autoturism pe strada Codrului din Baia Mare, acesta ar fi acroşat un alt autoturism condus regulamentar, iar ulterior ar fi acroşat gardul unui imobil.

În cadrul cercetărilor a reieşit faptul că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce, iar inspecţia tehnică periodică a autoturismului condus era expirată. Acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilometru, fiind transportat la spital unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge. Rezultatele au indicat concentraţia de 2,70 g/l alcool pur în sânge.

În baza probatoriului administrat de poliţişti, sub supravegherea procurorului de caz, la data de 28 decembrie a.c. faţă de bărbat a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă. În continuare se desfăşoară activităţi de documentare a activităţii infracţionale, în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce şi conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului.