În perioada 5-7 septembrie 2025, la Teatrul Dramatic „Sică Alexandrescu” din Brașov, s-a desfășurat Cupa României, o competiție de anvergură care a reunit peste 200 de concurenți din întreaga țară. Evenimentul a fost o veritabilă sărbătoare sportivă, în care pasiunea, disciplina și performanța au fost aplaudate pe deplin.

Printre participanții de succes s-a aflat și Grigore Coman, profesor de educație fizică și sport la Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus, care a reușit o performanță deosebită: a cucerit două medalii, una de argint și una de bronz.

Rezultatele sale confirmă nu doar pregătirea riguroasă și dedicarea personală, ci și rolul său de model pentru elevii pe care îi îndrumă zi de zi la catedră. Prin aceste realizări, profesorul Coman demonstrează că pasiunea pentru sport și perseverența pot aduce recunoaștere pe plan național, iar Vișeu de Sus are motive de mândrie.

Competiția de la Brașov a fost, de altfel, un prilej de afirmare pentru mulți sportivi talentați, iar reușitele lui Grigore Coman se înscriu în șirul performanțelor care ridică prestigiul sportului românesc.