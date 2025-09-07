În 28 septembrie 2025, Republica Moldova are de trecut un nou test al democrației. Peste 3 săptămâni, basarabenii trebuie să aleagă cum va arăta viitorul parlament al țării, iar circumstanțele socio-politice sunt în continuare tensionate. Cu armata a 14-a Rusiei încă staționată pe Nistru, cu un război la vecinii ucraineni (care nu arată niciun semn de pace) și cu interferențe ruse în toate sferele vieții cotidiene, românii din dreapta Prutului trebuie din nou să demonstreze că aleg calea europeană și să lupte contra imixiunilor și manipulărilor inițiate de Federația Rusă.

„La 28 septembrie 2025, în Republica Moldova vor avea loc alegerile parlamentare ordinare pentru alegerea celor 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a, unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. (…) Acest scrutin reprezintă cel de-al unsprezecelea exercițiu electoral de acest tip de la proclamarea independenței țării”, arată alegeri.md.

# Cine votează și ce acte sunt necesare

Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care se vor afla în străinătate pe 28 septembrie 2025, vor avea posibilitatea să participe la alegerile parlamentare, votând la orice secție de votare deschisă peste hotare, indiferent de statutul șederii lor în țara gazdă.

Cei aflați în Nordul României vor putea vota, în premieră, în Baia Mare. Secția de vot va fi deschisă la parterul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș (bd. Unirii 16, sediul Consulatului onorific al Republicii Moldova în Baia Mare). Din comisia electorală vor face parte cetățeni ai Republicii Moldova cu experiență în organizarea și supravegherea scrutinelor electorale, iar basarabenii stabiliți în Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud sau orice basarabean aflat în vacanță în partea de Nord a țării va putea vota pe listele suplimentare, între orele 7.00 și 21.00.



„În prezent, Republica Moldova traversează o etapă istorică definitorie, consolidându-și ferm parcursul european și angajamentul față de valorile Uniunii Europene: libertatea, statul de drept, democrația și prosperitatea comună. Integrarea europeană nu mai este doar o aspirație, ci o direcție strategică susținută de voința cetățenilor și confirmată de progresele semnificative obținute în ultimii ani.

În acest context, alegerile generale locale din 28 septembrie capătă o importanță aparte. Ele reprezintă un nou test de maturitate democratică, dar și o oportunitate de a consolida guvernarea locală în spirit european, de a continua reformele și de a construi, pas cu pas, o societate în care fiecare cetățean se simte respectat și protejat.

Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Baia Mare își reafirmă angajamentul de a sprijini comunitatea moldovenilor din regiune, de a promova cooperarea bilaterală româno-moldovenească și de a contribui activ la apropierea ireversibilă a Republicii Moldova de marea familie europeană”, se arată într-un comunicat recent al Consulatului Onorific, reprezentat de consulul onorific Florentin Tuș.

# Și diaspora basarabeană trebuie să fie vigilentă

Alegerile din 28 septembrie sunt cruciale pentru viitorul Basarabiei. O confirmă și nenumăratele avertizări ale autorităților moldovenești, care îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să se prezinte la vot, indiferent în ce țară a lumii s-ar afla, dar să fie vigilenți.

„Dragi cetățeni, un mesaj important după Consiliul Suprem de Securitate: Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie. Kremlinul investește în mai multe vehicule politice, în diverși candidați și partide, în corupția electorală și campanii de manipulare informațională, în organizare de proteste plătite și atacuri cibernetice, în folosirea bisericii ca instrument și utilizarea platformelor online pentru a disemina extremism și ură. De asemenea, planifică să implice rețeaua crimei organizate pentru destabilizări, pune la cale sabotarea procesului electoral din diasporă și influențe de tip hibrid în UTAG și stânga Nistrului.

Dragi cetățeni, ne așteaptă o perioadă complicată. Dar asta nu trebuie să ne sperie, ci să ne mobilizeze. Să fim vigilenți, să nu ne lăsăm folosiți de grupările criminale, să nu ne vindem votul și să nu oferim datele personale pentru a fi folosite în scheme de corupere a voturilor, să nu răspândim falsuri, să ne informăm din surse sigure, să nu ne lăsăm antrenți în acțiuni violente.

Să nu ne fie frică. Viitorul Moldovei trebuie să-l decidă moldovenii, nu banii și propaganda Kremlinului. Avem cu toții datoria să păstrăm Moldova pașnică, liberă, și să-i asigurăm un viitor prosper în marea familie europeană”, a afirmat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în 27 august 2025, de Ziua Independenței.

Grupul de inițiativă al basarabenilor stabiliți în Maramureș invită toți cetățenii Republicii Moldova din zona de Nord-Vest să participe activ la alegerile perlamentare din 28 septembrie a.c. și să voteze în Baia Mare, așa cum le dictează conștiința.