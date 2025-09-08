Astăzi pământul respiră speranță și cerul se deschide către oameni. Astăzi, din lacrimile rugăciunii și din sterpiciunea biruită de credință, se naște cea care va deveni Maica Vieții.

Astăzi se deschide cerul și pământul prinde curaj: s-a născut cea care va purta în pântece Lumina lumii. Din rugăciunea unor părinți bătrâni și obosiți de așteptare, a înflorit floarea neprihănită a credinței. În fiecare pruncă născută azi strălucește amintirea ei. În fiecare mamă se ascunde icoana ei. În fiecare inimă care speră, bate aceeași bucurie: Maica Vieții a venit în lume.

Ioachim și Ana, părinți bătrâni, purtând povara așteptării, primesc de la Dumnezeu un dar mai mare decât puteau nădăjdui: o pruncă binecuvântată, floare curată din rădăcina lui David. Ea va fi vasul ales, tronul Celui Preaînalt, ușa prin care intră în lume Mântuitorul.

Nașterea Mariei nu este doar un eveniment al trecutului. Este chemarea noastră de a renaște din nădejde atunci când totul pare secat, este amintirea că Dumnezeu face rod acolo unde omul vede pustiu, este începutul drumului spre Întrupare și Înviere.

De aceea, Biserica numește această zi „bucuria întregii lumi”. Printr-o copilă, omenirea a primit pe Împăratul veacurilor. Prin lacrima părinților, s-a aprins lumina mântuirii. Prin Maria, toate neamurile au dobândit o Mamă.

Astăzi, fiecare suflet credincios își ridică ochii spre icoana ei și șoptește: „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te! Bucură-te tu, prin care vine bucuria noastră!”

Foto: Biserica din Ieud cu hramul Nașterea Maicii Domnului