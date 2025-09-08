La data de 7 septembrie a.c., în jurul orei 20.30, polițiștii din Baia Sprie au fost solicitați să intervină pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victimă, în localitatea Tăuții de Sus.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că un bărbat de 24 de ani care conducea un autoturism ar fi surprins și accidentat un pieton, respectiv un bărbat de 51 de ani, angajat în traversarea străzii.

În urma impactului a rezultat rănirea pietonului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.