După mai multe ore de audieri și percheziții la liceu și la domiciliile persoanelor implicate, profesorul de istorie cercetat pentru viol și agresiune sexuală rămâne liber și continuă să predea, în timp ce ancheta continuă.

Profesorul de istorie anchetat pentru viol și agresiune sexuală împreună cu doi foști elevi de la un liceu cu predare în limba maghiară din Baia Mare a fost pus în libertate imediat după audieri, anchetatorii precizând că nu a fost găsită nicio probă care să-l incrimineze.

Primele suspiciuni privind comportamentul profesorului au apărut încă din anul precedent, când în școală au circulat zvonuri că ar fi agresat sexual mai multe eleve, unele minore, împreună cu doi dintre foștii săi elevi. Conducerea liceului s-a autosesizat și a colaborat constant cu psihologul școlii, aplicând chestionare, care, însă, nu au indicat abuzuri.

În această săptămână, polițiștii maramureșeni au desfășurat șase percheziții, inclusiv la liceu, la domiciliul profesorului și la locuințele elevilor suspectați de complicitate. Scopul a fost documentarea activității infracționale și ridicarea eventualelor probe și bunuri legate de presupusele fapte şi profesorul de istorie a fost dus la audieri.

La finalul acestora, bărbatul a fost pus în libertate, anchetatorii precizând că nu există încă probe suficiente pentru punerea sa oficială sub acuzare.