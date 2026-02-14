Artista Paula Seling a transmis un mesaj public de avertizare pentru fani, după apariția mai multor conturi false care folosesc numele și imaginile sale pentru a înșela oameni pe rețelele sociale.

Într-o postare amplă, cântăreața a explicat că impostorii trimit mesaje private în care solicită bani sau diverse forme de „ajutor”, profitând de încrederea publicului. Artista a subliniat clar că nu cere bani în privat și nu contactează individual persoane pentru donații sau cadouri.

„Există persoane care creează conturi false folosind numele și fotografiile mele și trimit mesaje private în care solicită bani. Vă rog din suflet să NU trimiteți bani acestor conturi. Eu nu cer bani în privat”, a transmis artista.

Conturile false nu pot fi raportate direct de artistă

Paula Seling a mai explicat că situația este complicată deoarece multe dintre conturile false o blochează, ceea ce o împiedică să le vadă sau să le raporteze direct. Din acest motiv, le cere fanilor să fie vigilenți și să reacționeze rapid atunci când primesc astfel de mesaje.

Artista a precizat că singurele conturi oficiale sunt cele publice și verificate, iar orice comunicare serioasă are loc transparent, prin canalele cunoscute sau prin intermediul echipei sale.

Ce le cere fanilor

În mesajul transmis comunității, Paula Seling a oferit și câteva recomandări clare:

să nu răspundă mesajelor suspecte

să nu trimită bani

să facă screenshot

să raporteze contul fals

să semnaleze public situația

Mesajul a fost însoțit și de o notă personală, în ton cu perioada Valentine’s Day: artista a glumit că nu a cerut niciun cadou special în privat, încercând să sublinieze încă o dată caracterul fraudulos al acestor solicitări.

Fenomen tot mai frecvent

Avertismentul vine pe fondul unei creșteri a cazurilor în care vedete din România sunt impersonate online de escroci care cer bani sau date personale. Specialiștii în securitate digitală recomandă verificarea conturilor oficiale și evitarea oricăror tranzacții inițiate prin mesaje private.

Prin mesajul său, Paula Seling își îndeamnă fanii să distribuie informația pentru a preveni eventuale fraude și pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili în fața acestor înșelătorii online.