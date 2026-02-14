Maramureș a fost inclus în Top 10 „Destinații FIJET România 2026”, ocupând locul 5 în clasamentul anunțat joi, 12 februarie, în cadrul celei de-a 53-a ediții a Târgului de Turism al României. Distincția face parte dintr-un proiect al FIJET România, care promovează cele mai valoroase destinații turistice la nivel național și internațional, prin rețeaua FIJET World.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a transmis că rezultatul reprezintă o confirmare a autenticității zonei și a experiențelor oferite vizitatorilor. Clasarea pe locul 5 a venit în urma impresiilor directe ale specialiștilor din turism și jurnaliștilor care au participat la un infotrip organizat de ANAT, în parteneriat cu CJ Maramureș.

În cadrul vizitei, invitații au descoperit principalele repere culturale și turistice ale zonei, precum Sighetu Marmației și Memorialul Victimelor Comunismului, Săpânța și Cimitirul Vesel, satul Breb, dar și bisericile de lemn, meșteșugurile tradiționale și ospitalitatea localnicilor. Potrivit organizatorilor, aceste experiențe au stat la baza propunerii și votului pentru includerea Maramureșului în clasament.

Textul de prezentare semnat de secretarul general FIJET România, Dan Anghelescu, evidențiază specificul zonei: autenticitatea tradițiilor, comunitățile vii și sentimentul de „acasă” resimțit de vizitatori, chiar și la prima experiență în județ.

Reprezentanții administrației județene au subliniat că premiul nu a fost rezultatul unei campanii agresive de promovare, ci al percepțiilor directe ale celor care au vizitat regiunea. În clasament, Maramureșul a devansat destinații urbane importante, precum Sibiu sau Oradea.

Autoritățile locale consideră că locul 5 este atât un motiv de mândrie, cât și o responsabilitate pentru viitor, obiectivul declarat fiind urcarea pe podium în următoarele ediții ale clasamentului.