Pe 15 februarie 2026 se sărbătorește Ziua Națională a Lecturii, un eveniment dedicat promovării cărții și încurajării lecturii în rândul tinerilor și al comunității. Această zi specială reprezintă o ocazie de a împărtăși pasiuni, recomandări și opțiuni de lectură, contribuind la formarea și dezvoltarea personală prin intermediul cărților.

Pentru elevii Liceului Teoretic „Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus, această sărbătoare a devenit prilejul unei experiențe deosebite, organizată sub forma unui eveniment original intitulat Blind Date with a Book. Activitatea a oferit elevilor oportunitatea de a descoperi o carte într-un mod inedit și captivant.

Pornind de la un citat reprezentativ, extras dintr-o carte, elevii au fost invitați să aleagă o carte împachetată, fără a cunoaște titlul sau autorul. Citatul a reprezentat cheia spre descoperirea unei noi lumi, stârnind curiozitatea și dorința de explorare. Fie că a fost vorba despre literatură, cărți de dezvoltare personală sau volume care oferă formule de succes, idei de afaceri ori rețete pentru fericire, fiecare alegere a deschis drumul către o experiență unică.

Lectura a devenit astfel un tărâm al surprizelor și al descoperirii, iar evenimentul Blind Date with a Book s-a transformat într-o invitație sinceră la explorarea universului fascinant al cărților. Elevii au avut ocazia să iasă din zona de confort și să aleagă o carte bazându-se exclusiv pe emoția și mesajul transmis de un citat.

Amfitrionul acestui eveniment a fost doamna bibliotecar Anca Hrițiuc, care s-a ocupat de organizarea activității cu multă dedicare. Aceasta a selectat cu atenție cărțile și a pregătit citatele, oferind elevilor nu doar volume de calitate, ci și motivația necesară pentru a redescoperi bucuria lecturii. Evenimentul a prefigurat într-un mod inspirat celebrarea Zilei Naționale a Lecturii, contribuind la cultivarea interesului pentru carte și la consolidarea legăturii dintre elevi și universul lecturii.

Prin această inițiativă, biblioteca școlii s-a transformat într-un spațiu al descoperirii, al emoției și al dialogului cultural, demonstrând că lectura rămâne una dintre cele mai valoroase căi de cunoaștere și dezvoltare personală.