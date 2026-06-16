Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare a găzduit o activitate educativă dedicată valorificării patrimoniului cultural românesc și influenței folclorului asupra marilor creatori ai culturii naționale.

În cadrul întâlnirii desfășurate la Compartimentul Împrumut carte pentru adulți, elevii clasei a IX-a C de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, coordonați de profesorul bibliotecar Anamaria Bonta, au explorat universul creațiilor inspirate din cultura populară ale unor personalități precum Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Constantin Brâncuși și Petre Dulfu. Prin intermediul cărților puse la dispoziție, liceenii au descoperit modul în care valorile și simbolurile tradiționale au influențat literatura, muzica și arta românească. De asemenea, aceștia au aflat cum operele lui Brâncuși își au rădăcinile în simplitatea și spiritualitatea satului românesc, iar literatura populară continuă să reprezinte o sursă autentică de inspirație și identitate culturală.

Activitatea a fost completată de prezentarea unor volume cu tematică folclorică, pe fundalul muzical al „Rapsodiei Române” compuse de Ciprian Porumbescu, oferind participanților o experiență culturală complexă și captivantă.