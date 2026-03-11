Prefectul județului Maramureș, Florian-Valeriu Sălăjeanu, în calitate de președinte al Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, a anunțat că, în urma analizării sesizărilor primite prin Sistemul Unic Național pentru Situații de Urgență 112, au fost solicitate informații oficiale operatorului de distribuție a gazului metan privind sigilarea robinetelor de gaz aferente instalațiilor comune de utilizare din Baia Mare.

Ca măsură preventivă, furnizarea gazului metan a fost sistată temporar la 16 scări de bloc din municipiu, pentru a asigura protecția cetățenilor și a bunurilor acestora.

Prin ordin al prefectului a fost constituită o comisie de specialitate, care s-a deplasat în teren și a efectuat verificări detaliate la toate locațiile vizate.

În urma controalelor s-a constatat că în 12 scări de bloc au fost efectuate lucrări pentru remedierea deficiențelor identificate. După notificarea operatorului de gaz de către societatea care a realizat intervențiile, reprezentanții operatorului au verificat lucrările și au reluat treptat furnizarea gazului în rețeaua comună de utilizare.

La două imobile s-a constatat ruperea sigiliului aplicat la robinetul de gaz și reluarea furnizării fără respectarea procedurilor legale, respectiv fără notificarea operatorului și fără verificarea tehnică a instalațiilor.

Într-o altă scară de bloc, furnizarea gazului rămâne sistată, sigiliul aplicat la robinet fiind găsit intact.

Autoritățile au precizat că poliția a demarat cercetări pentru a stabili circumstanțele în care au fost rupte sigiliile.

Totodată, cetățenii sunt rugați să rămână vigilenți și să anunțe imediat la 112 orice suspiciune privind prezența mirosului puternic de mercaptan, substanța utilizată pentru odorizarea gazului și detectarea eventualelor scurgeri.

Reprezentanții autorităților au subliniat că siguranța cetățenilor și protejarea bunurilor acestora reprezintă o prioritate, iar situația furnizării gazului metan este monitorizată permanent.