Manifestările agresive la volan constituie un risc semnificativ pentru siguranța rutieră și sunt pasibile de sancțiuni prevăzute de lege. În cadrul controalelor desfășurate, polițiștii au identificat și sancționat conducători auto care au manifestat un comportament agresiv și au încălcat regulile de circulație.

Ieri, 10 martie a.c., polițiștii rutieri au aplicat măsurile legale după ce, în baza unei sesizări prin intermediul aplicației, au identificat un bărbat conducând agresiv și nerespectând regulile de circulație. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 810 lei și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Polițiștii desfășoară activități operative constante pentru monitorizarea traficului și identificarea comportamentelor periculoase, aplicând sancțiuni contravenționale și măsuri complementare conform legii. În cadrul acțiunilor preventive se utilizează echipamente de supraveghere și înregistrare, care permit surprinderea comportamentului agresiv și intervenția promptă a poliției.

Polițiștii maramureșeni încurajează cetățenii să semnaleze orice conduită agresivă sau periculoasă în trafic prin intermediul secțiunii pentru sesizarea abaterilor rutiere eSAR din aplicația M.A.I, hub.mai.gov.ro, care permite transmiterea rapidă și eficientă a sesizărilor privind realizarea intenționată a unui derapaj controlat, întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de motor, mersul cu spatele, cu vehiculul, în scopul intimidării participanților la trafic, precum și alte comportamente similare prevăzute de actul normativ care reglementează regimul circulației pe drumurile publice.

Sesizarea participantului la trafic va trebui să conțină, în mod obligatoriu, datele acestuia de identificare, declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea aspectelor sesizate și a înregistrării video, respectiv data, ora, locul sau orice alte elemente care să conducă la stabilirea locului unde a fost surpinsă posibila faptă contravențională.

Prin cooperarea cu cetățenii și prin acțiunile operative polițiștii vizează reducerea accidentelor rutiere, creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice și promovarea unui comportament responsabil la volan.

Respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei conduite preventive sunt esențiale pentru protejarea vieților tuturor participanților la trafic.