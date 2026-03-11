Academia Minerul Baia Mare anunță startul înscrierilor pentru micii pasionați de fotbal născuți în anii 2019 și 2020. Inițiativa se adresează copiilor energici și curioși să descopere tainele fotbalului, într-un mediu organizat și prietenos.

Participarea este gratuită, fără taxă de înscriere, iar antrenamentele vor avea loc sub îndrumarea unor antrenori dedicați, care își propun să îi ajute pe cei mici să își dezvolte abilitățile sportive, dar și spiritul de echipă, disciplina și încrederea în sine.

Prin activități bazate pe joc și mișcare, copiii vor avea ocazia să își facă prieteni noi și să descopere bucuria sportului într-o atmosferă pozitivă.

Pentru informații suplimentare, părinții îl pot contacta pe Paul Juhasz, la numărul de telefon 0745 369 926.