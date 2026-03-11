În această dimineață, în jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliștea de Sus au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier, ca urmare a unei sesizări prin S.N.U.A.U 112.

Verificările preliminare efectuate de polițiști la fața locului au relevat că un bărbat de 74, care circula cu o bicicletă, nu s-ar fi asigurat corespunzător la o intersecție de drumuri, fiind surprins și accidentat de un autoturism, condus de către o tânără de 27 de ani.

În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a biciclistului, care a fost transportat de către un elicopter SMURD la o unitate medicală.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Din cauza stării de sănătate, biciclistul nu a putut fi testat cu aparatura din dotare, urmând a-i fi prelevate mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.