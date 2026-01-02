Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați, de 39 și 64 de ani, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la finele anului 2025, cei doi bărbați ar fi procurat, în scopul comercializării, aproximativ 3,5 kilograme de canabis, pe care le-ar fi introdus în țară din Spania, prin intermediul unei firme de curierat.

În ziua de 1 ianuarie 2026, persoanele cercetate au fost prinse în flagrant delict, în municipiul Iași, la scurt timp după ce ar fi ridicat coletul în care se afla drogul de risc.

Ulterior, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, fiind ridicate alte cantități de canabis, grindere, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

La datele de 1 și 2 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea celor doi bărbați.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunerea de arestare preventivă a celor în cauză.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.