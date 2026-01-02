În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3.400 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 2.700 de fapte contravenționale, iar 221 de permise de conducere au fost reținute.

La data de 01 ianuarie a.c., polițiștii au acționat, la nivel național, pentru a preveni faptele antisociale, organizând 360 de acțiuni și au intervenit la 3.424 de evenimente, dintre care 2.968 au fost sesizate de cetățeni prin 112.

De asemenea, au fost depistate 11 persoane urmărite național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 19 măsuri preventive.

Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 2.742 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 1.520.883 de lei.

Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 95 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 221 de permise de conducere, dintre care 30 pentru viteză și 61 pentru alcool.

De asemenea, au fost retrase 140 de certificate de înmatriculare.

Tot ieri, în cadrul acțiunii BLOCADA, organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea/combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate.

Astfel, la nivel național, peste 2.500 de polițiști și jandarmi au acționat, în sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.

Au fost organizate 323 de filtre, în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 3.970 de autovehicule și legitimate 6.936 de persoane.

Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2.424 de testări cu dispozitive etilotest/alcooltest și 31 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive.

În cadrul acțiunii Blocada, polițiștii au constatat 21 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 81 de permise de conducere, dintre care 23 pentru alcool și 9 pentru viteză. Totodată, au fost retrase 71 de certificate de înmatriculare.

Siguranța cetățenilor este o prioritate! În acest sens, structurile Ministerului Afacerilor Interne acționează permanent pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care pot afecta liniștea comunității, fiind pregătite să intervină atunci când situația o impune.

Acțiunile polițiștilor și jandarmilor pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică vor continua și în perioada următoare.