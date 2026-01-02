Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a emis o atenționare deosebită valabilă vineri, 3 Ianuarie.

Vizate de avertizare sunt mai multe zone din Oltenia

⛸️Freezing rain este unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo pentru trafic. Ploaia îngheață instantaneu la contactul cu carosabilul rece și formează un strat de gheață invizibil, extrem de alunecos.

🔴 Pericole majore:

❗ carosabil „oglindă”, greu de observat;

❗ aderență aproape inexistentă;

❗ distanță de frânare mult mărită;

❗ risc ridicat de derapaje și accidente, chiar și la viteze mici.

🚗 Recomandări pentru șoferi:

✔️ reduceți viteza la minimum;

✔️ păstrați distanță mare față de alte vehicule;

✔️ evitați frânările și manevrele bruște;

✔️ folosiți frâna de motor;

✔️ evitați deplasările neesențiale;

✔️ atenție sporită pe poduri, pasaje, viaducte și în zonele umbrite.

👷‍♂️ Drumarii intervin permanent cu utilaje și material antiderapant, însă, în condiții de freezing rain, efectul este temporar.

⚠️ Important: acest fenomen nu permite acționare preventivă – gheața se depune peste materialul antiderapant, formând un pod de gheață.

👉 Dacă sunteți surprinși în trafic, opriți în siguranță în afara părții carosabile și așteptați intervenția utilajelor.