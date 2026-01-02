Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a emis o atenționare deosebită valabilă vineri, 3 Ianuarie.
Vizate de avertizare sunt mai multe zone din Oltenia
⛸️Freezing rain este unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo pentru trafic. Ploaia îngheață instantaneu la contactul cu carosabilul rece și formează un strat de gheață invizibil, extrem de alunecos.
🔴 Pericole majore:
❗ carosabil „oglindă”, greu de observat;
❗ aderență aproape inexistentă;
❗ distanță de frânare mult mărită;
❗ risc ridicat de derapaje și accidente, chiar și la viteze mici.
🚗 Recomandări pentru șoferi:
✔️ reduceți viteza la minimum;
✔️ păstrați distanță mare față de alte vehicule;
✔️ evitați frânările și manevrele bruște;
✔️ folosiți frâna de motor;
✔️ evitați deplasările neesențiale;
✔️ atenție sporită pe poduri, pasaje, viaducte și în zonele umbrite.
👷♂️ Drumarii intervin permanent cu utilaje și material antiderapant, însă, în condiții de freezing rain, efectul este temporar.
⚠️ Important: acest fenomen nu permite acționare preventivă – gheața se depune peste materialul antiderapant, formând un pod de gheață.
👉 Dacă sunteți surprinși în trafic, opriți în siguranță în afara părții carosabile și așteptați intervenția utilajelor.
