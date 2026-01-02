Ursu, câinele nostru de talie mare, rasa Kangal , s-a speriat aseară din cauza petardelor și a fugit de acasă! Locație: Rogoz ( Tg Lăpuș). Dacă l-ati vazut sau il vedeti prin zonă, vă rugăm să ne anunțați!

Poate-l vede cineva… că habar n-am pe unde să-l mai caut… Apollo a sărit gardul azi-noapte, (zona străzii Florilor – Groși) cred că de teama cretinelor de petarde și de artificii care realmente înnebunesc animăluțele. Ele n-au nicio vină că nefericiții vor să facă zgomot inutil.

Sunt doar două anunțuri postate pe rețelele de socialisare de către stăpânii de animale care au fugit de teama zgomotului.

Seara de Revelion și vacarmul produs de artificii nu au adus doar bucurie. Pentru animale, zgomotele puternice înseamnă stres, panică și, uneori, pericol real. Proprietarii de animale și medicii veterinari atrag atenția că exploziile pot provoca reacții severe, de la tremur și dezorientare până la probleme serioase de sănătate, atât în rândul animalelor de companie, cât și al celor sălbatice.

Potrivit specialiștilor, în fiecare an, în noaptea dintre ani, numeroase animale se pierd sau se rănesc încercând să fugă din calea zgomotelor. Veterinarii spun că, în această perioadă, cresc semnificativ cazurile de animale aduse la cabinet cu simptome de anxietate acută.