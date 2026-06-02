Alteța Sa Regală Principesa Maria a participat marți, 2 iunie, la inaugurarea Centrului de Zi din Provița de Sus, județul Prahova, un proiect al Organizației Umanitare Concordia dedicat sprijinirii copiilor proveniți din medii vulnerabile. În cadrul vizitei, Principesa Maria a fost întâmpinată de conducerea și echipa Concordia România, alături de reprezentanții implicați în dezvoltarea noului centru. Programul a inclus un tur al facilității și o întâlnire cu copiii care vor beneficia de activitățile și serviciile oferite în cadrul proiectului.

Evenimentul s-a încheiat cu o fotografie de grup, marcând deschiderea oficială a centrului și reafirmând sprijinul acordat de Casa Regală inițiativelor destinate copiilor și tinerilor aflați în dificultate.

Participarea Principesei Maria evidențiază colaborarea de lungă durată dintre Familia Regală și Organizația Umanitară Concordia. În anul 2015, Alteța Sa Regală a acordat Înaltul Patronaj organizației, cu ocazia primei ediții a Concertului Caritabil „Pentru ca poveștile triste să aibă un final fericit!”, principalul eveniment de strângere de fonduri al Concordia.

Noul Centru de Zi din Provița de Sus își propune să ofere sprijin educațional, social și emoțional copiilor din comunitățile defavorizate, contribuind la crearea unor șanse reale pentru un viitor mai bun.

Sursa: Familia Regală a României