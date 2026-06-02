Marți, 2 iunie 2026, s-au împlinit zece ani de la tragedia aviatică SMURD din Republica Moldova, în urma căreia și-au pierdut viața patru salvatori aflați într-o misiune umanitară.

La 2 iunie 2016, comandorul Doru Gavril, căpitan-comandorul Voicu Șocae, medicul Mihaela Dumea și asistentul medical Gabriel Sandu au plecat într-o intervenție de salvare, însă nu s-au mai întors. Cei patru și-au sacrificat viața în slujba semenilor, rămânând un simbol al curajului, profesionalismului și devotamentului.

Cu ocazia comemorării a zece ani de la accident, autoritățile române și moldovene au adus un omagiu eroilor căzuți la datorie. În cadrul ceremoniei organizate în Republica Moldova, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, împreună cu inspectorul general al Inspectoratului General de Aviație, general de flotilă aeriană Cătălin-Paul Dache, au depus o coroană de flori în memoria celor patru membri ai echipajului. Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență au subliniat că, dincolo de trecerea timpului, sacrificiul acestora rămâne viu în memoria colegilor, a familiilor și a tuturor celor care înțeleg ce înseamnă să îți dedici viața salvării altora.

„Pentru noi, ei nu sunt doar nume înscrise într-o pagină de istorie. Sunt colegii care au răspuns fără ezitare atunci când cineva avea nevoie de ajutor. Sunt eroi care și-au îndeplinit misiunea până la capăt”, au transmis reprezentanții DSU.

La un deceniu de la tragedie, România își amintește cu respect de cei patru salvatori care au făcut sacrificiul suprem în îndeplinirea datoriei.

Sursa: Departamentul pentru Situații de Urgență