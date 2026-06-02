În a treia zi de Rusalii, marți, 2 iunie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a efectuat prima sa vizită pastorală în filia Fiad, aparținând Parohiei Telciu II din Protopopiatul Năsăud.

Cu acest prilej, ierarhul a oficiat slujba de binecuvântare a noului altar de vară construit în apropierea bisericii din localitate, precum și a lucrărilor recente de renovare și înfrumusețare realizate la lăcașul de cult. După ceremonia de sfințire, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de un sobor numeros de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte, între alții, părintele arhidiacon Claudiu Grama, consilier eparhial pentru misiune și protocol, protopopul de Năsăud, părintele Ovidiu Sermeșan, protopopul municipiului Cluj-Napoca, părintele Alexandru Ciui, precum și preoții parohi Anton-Viorel Pop și Ioan-Dănuț Părăscan.

Evenimentul a reunit numeroși credincioși din Fiad și din localitățile învecinate, care au participat la momentele de rugăciune și la slujba arhierească oficiată cu ocazia acestei vizite pastorale.

Sursa: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului