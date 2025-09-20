Luni, 22 septembrie, de la ora 17.00, Sala Sporturilor “Lascăr Pană” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Vaslui, joc din cadrul etapei a 3-a din Liga Zimbrilor. Este primul meci pe teren propriu pentru Minaur în acest campionat, după ce “la intern” au mai fost alte patru partide, două în Supercupă jucate la Bistrița, apoi deplasările de la Suceava și de la Constanța. Chiar dacă se putea un pic mai bine, cele două deplasări au adus 3 puncte în contul nostru. Dac„ mai adăugăm și calificarea în grupele Ligii Europa, putem spune că am avut un început de sezon bun.

UItimele meciuri directe cu CSM Vaslui au adus cinci victorii din tot atâtea meciuri, indiferent unde a avut loc partida, dar asta nu înseamnă deloc că meciul este dinainte câștigat. Toată lumea caută să acumuleze puncte și să intre în obiectiv, pentru că sunt săptămâni în care se mai lucrează serios la omogenizare și la stabilirea unor relații de joc. De aceea apar și surprise, mai ales că valorile s-au cam condensat.

Lotul echipei CS Minaur Baia Mare

Portari: 1. Anton Terekhov, 16. Darius Cătălin Makaria (2/0), 12. Cristian Sîncu (2/0)

Extremă stânga: 15. Milan Kotrc (2/6), 52. Lucas Alexandru Sabou (2/1), 24. Dragoș China

Inter stânga: 6. Tudor Botea (2/7), 10. Gabriel Cumpănici (2/5), 66. Ovidiu Ionuț Ardelean (1/1)

Centru: 43. Stefan Vujic (2/4), 35. Erik Leonard Pop (2/3), 7. Mario Racolța (2/0)

Inter dreapta: 4. Cosmin Alexandru Stanciu, 44. Anderson Mollino da Silva (2/8)

Extremă dreapta: 9. David Pavlov (2/1), 20. Artem Kozakevych (2/16), 5. David Ianis Moldovan

Pivot: 51. Viorel Fotache (2/0), 3. Robert Nagy (2/3), 98. Mohamed Aly Ismail Zeinelabedin (2/1), 70. Sebastian Nicolae Barbul

Oficiali: Nuno Miguael de Melo Farelo, Mihai Ionuț Bușecan, Răzvan Pop, Eduard Vaszi

Lotul echipei CSM Vaslui (cei care au jucat în primele două etape)

Portari: 1. Adrian Ioan Țenghea, Dumitru Vlăduț Rusu

Jucători de câmp: 3. Rareș Andrei Ștefan (6), 7. Aidenas Malasinkas (5), 13. Andrei-Robert Popa, 14. Andy Ștefan Armanu (12), 15. Marius Alin Szoke (1), 18. Nemania Vucicevic, 20. Yuriy Pop (2), 21. Tiberius-Ștefan Toboșaru, 26. Dragan Pavlovic (5), 39. Arnad Hamzic (2), 43. Bogdan Marian Păunescu (4), 71. Ciprian Iulian Aungurenci (2), 76. Dominik Gal (9), 77. Andrei Yashchanka (1), 98. Dragos Hanțaru (17)

Oficiali: Gabriel Benone Armanu, Marius Bogdan Pralea, Constantin Căldare, Dragoș Dumitru Soare

Etapa a 3-a

Dinamo București – CSM Constanța (sâmbătă., 20 septembrie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Gabriel Badiu – Ioan Barbu (Cluj-Napoca). Observator: Cristian Mihai (Brașov)

CSM Sighișoara – HC Buzău (duminică, 21 septembrie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Ninel Costache (București) – Adrian Vasile (Ploiești). Observator: Adrian Rentz Dima (Galați)

Potaissa Turda – “U” Cluj-Napoca (duminică, 21 septembrie, 18.00). Arbitri: George Dudău – Robert Dudău (Brașov). Observator: Marius Brumaru (Focșani)

CS Minaur Baia Mare – CSM Vaslui (luni, 22 septembrie, 17.00). Arbitri: Ionuț Tudor Ifrim – Alexandru Ovidiu Ilisei (Piatra Neamț). Observator: Marcel Sas Adăscăliței (Bihor)

CSU Suceava – SCM Politehnica Timișoara (luni, 22 septembrie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Ciprian Pppa (Galați) – Ionuț Velișca (Buzău). Observator: Gigi Sandu Antonescu (Pitești)

CSM București va sta

Clasament

Poli Timișoara – 4p (59-54) – 2 ACS HC Buzău – 4p (65-62) – 2 Minaur Baia Mare – 3p (55-46) – 2 Dinamo București – 2p (69-55) – 2 CSM Vaslui – 2p (66-63) – 2 CSM București – 2p (57-57) – 2 “U” Cluj-Napoca – 2p (52-64) – 2 CSM Constanța – 1p (56-58) – 2 CSM Sighișoara – 0p (26-29) – 1 Potaissa Turda – 0p (28-32) – 1 CSU Suceava – 0p (53-66) – 2

Etapa 4