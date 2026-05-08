Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina, sprijiniți de polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Vișeu de Sus .

Perchezițiile s-au desfășurat la locuințele unor persoane fizice din comuna Leordina.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile și trei motofierăstraie.

De asemenea, în aceeași cauză a fost dispusă măsura indisponibilizării unei autoutilitare. Totodată, cu ocazia desfășurării activităților, la locuința unei persoane vizate, a fost identificată cantitatea de 1,03 m.c. de material lemnos, deținută ilegal, fără documente de proveniență.

Aceasta a fost ridicată și transportată la Ocolul Silvic Poieni.

În urma probatoriului administrat, ieri, 06 mai a.c., față de un tânăr de 22 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, iar în cursul zilei de azi, 07 mai, față de tânărul în cauză s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, tot azi, în cazul unui alt bărbat a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.