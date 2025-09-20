În aceste momente, polițiștii Serviciului Rutier și cei ai Biroului Rutier Baia Mare desfășoară o amplă acțiune de verificare a conducătorilor auto. Oamenii legii îi testează pe șoferi pentru a se asigura că nu se urcă la volan după ce au consumat alcool sau substanțe interzise.

Deși astfel de controale au loc permanent, în această noapte verificările sunt intensificate, având ca scop prevenirea accidentelor și protejarea tuturor participanților la trafic. Polițiștii transmit un mesaj clar: alcoolul sau drogurile la volan înseamnă risc, dosar penal și, în unele cazuri, închisoare.

„Vrem ca toți cei care sărbătoresc în această perioadă să ajungă cu bine acasă. Conduceți responsabil, nu vă puneți viața în pericol și nu-i expuneți pe ceilalți!”, avertizează oamenii legii.

Dacă ați consumat alcool, nu conduceți!