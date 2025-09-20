Maramureșul a dat astăzi un exemplu de solidaritate și responsabilitate civică prin participarea a peste 20.000 de voluntari la campania națională „Let’s Do It, Romania!”. Acțiunea de ecologizare a cuprins municipiul Baia Mare și alte 43 de primării din județ, conform datelor înregistrate pe platforma oficială a campaniei.

La nivel județean, organizatorul principal a fost Asociația Garda Ecologică Baia Mare, care a asigurat logistica necesară – saci și mănuși pentru voluntarii din întreg județul – și a coordonat întreaga mobilizare. În sprijinul acestei inițiative s-au alăturat ADIGIDM Maramureș, care a oferit suplimentar 2.250 de saci și mănuși, ATP Group, care a sprijinit organizatoric, dar și instituții locale și județene.

În municipiul Baia Mare, punctul central de întâlnire a fost Stația OJT, între orele 8:30 și 9:00, iar zonele vizate pentru ecologizare au fost Baraj – Firiza. La eveniment au participat prefectul județului, Florian-Valeriu Sălăjeanu, inspectorul școlar Gabriela Pîrvu, reprezentanți ai Ocolului Silvic Baia Mare –director Lupșe Călin – și ai Direcției Silvice Maramureș. De asemenea, au fost prezenți reprezentanții Jandarmeriei Maramureș, Poliția Maramureș, reprezentanți ai Apelor Române, Gărzii de Mediu și alți parteneri instituționali. Transportul voluntarilor a fost asigurat gratuit de SC Urbis SA, prin directorul Tudor Rusu.

Cei mai mulți participanți au fost elevi și copii din școlile, grădinițele și liceele din Baia Mare și din judet care au venit alături de profesori, diriginți și învățători. Ziua s-a transformat astfel într-o adevărată lecție practică de ecologizare și educație civică în mijlocul naturii.

„Mulțumim pentru implicare tuturor participanților. La fel ca în anii anteriori, cei mai numeroși au fost elevii, însoțiți de cadrele didactice, care au ales să transmită prin exemplu personal importanța protejării mediului. Am constatat că, de la an la an, numărul deșeurilor abandonate în Maramureș a scăzut. Din 2011, de când suntem organizatori ai campaniei, au trecut 14 ani, iar astăzi putem spune cu bucurie că munca noastră nu a fost în zadar. Mulțumim pentru implicare tuturor primăriilor implicate alături de unitățile școlare din județ, ADIGIDM Maramureș, ATP Group, SC Urbis, Consiliului Județean Maramureș, Prefecturii Maramureș, Inspectoratului Școlar Județean, Direcției Silvice, Serviciului de Ambulanță Județean, Poliției, Jandarmeriei, ISU Maramureș, Apelor Române, Gărzii de Mediu, Agenției de Mediu, SC Drusal și SC Vital, care sprijină buna desfășurare a acestei ample acțiuni”, a declarat Pop Silvia, coordonator județean și președinte al Gărzii Ecologice Baia Mare.