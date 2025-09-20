În urmă cu puțin timp, polițiștii din Baia Mare au fost solicitați prin 112 să intervină la un accident rutier produs la intersecția străzilor Mihai Eminescu și Dumbravei.

Din primele verificări reiese că trei autovehicule au fost implicate într-o coliziune, cauza probabilă fiind neacordarea de prioritate. În urma impactului, două persoane au suferit leziuni și au primit îngrijiri medicale.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

La fața locului, polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului. Traficul în zonă se desfășoară pe o singură bandă, restricția urmând să fie menținută aproximativ 30 de minute.