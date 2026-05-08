Vremea s-a răcit față de zilele precedente și a fost ușor instabilă. Cerul a prezentat înnorări temporar accentuate și pe arii extinse s-au semnalat averse însoțite izolat de descărcări electrice.

Un arbore putred s-a prăbușit noaptea trecută în zona părții carosabile a DN18, pe raza localității Mara. Nu au fost semnalate probleme sau alte incidente (persoane rănite, vehicule din trafic lovite/avariate). un echipaj de pompieri de la Detașamentul din Sighetu Marmației a intervenit pentru îndepărtarea copacului și degajarea părții carosabile de materialul lemnos rezultat în urma tăierii cu drujbe.

Vremea va fi astăzi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros ziua când pe arii relativ extinse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Izolat cantitățile de apă pot depăși 15…20 l/mp. Vântul va sufla slab, la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade, iar cele minime între 8 și 11 grade.