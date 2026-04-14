Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a reacționat dur la adresa lui Péter Magyar, devenind primul lider străin care îl critică după alegerile din Ungaria, pe fondul declarațiilor acestuia despre rolul lui Vladimir Putin în relațiile politice din regiune.

Aleksandar Vučić a reacționat dur la adresa lui Magyar, calificând drept „prostii” și „stupide” comentariile acestuia potrivit cărora Putin ar juca rolul de „naș” pentru liderii autoritari, scrie Euronews. Premierul desemnat al Ungariei a susținut că liderul rus ar trage sforile și în Serbia.

Partidul Tisza al lui Magyar a obținut o victorie zdrobitoare la urne, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

Orbán și Vučić au menținut relații politice strânse pe tot parcursul acestei perioade. Vorbind luni seară la televiziunea publică sârbă, Vučić a respins declarațiile anterioare ale lui Magyar, pe care le-a catalogat drept „stupide”, după ce liderul ungar a sugerat că știe cine orchestrează alianța politică dintre Orbán, premierul Slovaciei, Robert Fico, și Vučić.

„Știu exact ce se întâmplă în Serbia și știu, de asemenea, ce fel de legături există între guvernul Orbán și Serbia condusă de Vučić, precum și între Robert Fico din Slovacia și Viktor Orbán”, a declarat Magyar într-o conferință de presă, luni.

„Știu, de asemenea, în linii mari, cine se află în spatele acestor lucruri, cine este nașul din spatele acestor mari prietenii”, a adăugat el. Vučić a răspuns dur într-un interviu acordat televiziunii publice sârbe: „A spus că știe cine se află în spatele relațiilor dintre Orbán, Fico și Vučić. Și îl întreb: cine este? Hai, răspunde-mi!”. „Nu are nicio idee, sugerând că ar putea fi Putin. Dacă nu m-ar preocupa relațiile cu maghiarii din țara noastră și cu Ungaria însăși, aș spune că declarația lui este prostească și iresponsabilă”, a adăugat acesta.

În aceeași conferință de presă, Magyar a abordat și descoperirea unor explozibili în apropierea conductei de gaz TurkStream din Serbia, în apropierea graniței cu Ungaria, calificând incidentul drept o posibilă operațiune sub „steag fals”.

„În timpul campaniei electorale a avut loc o operațiune care a părut un atac de tip steag fals”, a spus Magyar.

„Viitorul meu guvern va investiga exact ce s-a întâmplat și dacă pericolul a fost real”, adăugând că nu exclude posibilitatea ca amenințarea să fi fost una autentică. Autoritățile sârbe au anunțat, pe 5 aprilie, că două pungi cu explozibili au fost găsite în apropierea conductei, care transportă gaz natural rusesc către Ungaria. Vučić a declarat că ancheta va fi finalizată, iar concluziile vor fi comunicate lui Magyar.

„Aceste concluzii vor arăta că a greșit când a crezut zvonurile presei tabloide”, a spus Vučić. În ciuda schimbului dur de replici, ambii lideri și-au exprimat dorința de a menține relații bilaterale bune. Vučić i-a transmis, de asemenea, lui Magyar un mesaj de felicitare după alegerile de duminică. (digi24.ro)