Copiii sunt invitați sâmbătă, 25 aprilie, la Teatrul de Păpuși, la spectacolul Fata babei și fata moșneagului, după Ion Creangă.

Spectacolul, vare va începe la ora 10.00, transpusă scenic de actorii-păpușari, aduce în fața noastră o căutare inițiatică a Binelui, întreprinsă de Fata moșneagului, alungată de acasă de mama sa vitregă și de fata acesteia. Întâlnirile simbolice cu cățelușa bolnavă, cu părul, cuptorul, fântâna și Sfânta Duminică sunt pline de învățăminte legate de hărnicie, omenie, adevăr și dreptate.

Luminile și umbrele, metaforele, actorii și marionetele, într-o inspirată sinteză regizorală, deschid larg poarta mitică spre cunoaștere, în atmosfera satului românesc autentic.

Cei mici, dar și cei mari, sunt poftiți să pășească într-o lume în care Binele și Răul îi pun deopotrivă la încercare, prin intermediul basmului clasic, care rămâne la fel de actual și astăzi.

Regia: Claudia Revan, scenografia: Mihai Vălu, regie tehnică: Süle Zsolt, sunet: Andrei Ionuț Sălăgean, lumini: Radu Mastan, mașiniști: Dorin Dumitrean, Andrei Bartoș, Vasile Lupșe.